Жаңалықтар мұрағаты
Оқиғалар

Тоқаев Санкт-Петербургке барады

20.12.2025 15:00
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербургке барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Онда Тоқаев Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы мен ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысады.

"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 21-22 желтоқсан күндері Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы мен ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысу үшін Санкт-Петербург қаласына барады", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев "Орталық Азия – Жапония" диалогының бірінші саммитінде сөз сөйлеген еді.

Мемлекет басшысы сондай-ақ "Орталық Азия – Жапония" бизнес форумына қатысты.

Айдос Қали
