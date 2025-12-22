Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербургте Эрмитажды аралады
Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылдың 22 желтоқсанында жариялады.
Мәртебелі меймандар музейдің Александр және XVIII ғасырдағы Франция өнері залдарындағы танымал көрмелерін тамашалады.
Сурет: akorda.kz
Әсіресе, "Алтын көмбе" бірегей коллекциясындағы бағалы металдан жасалған археологиялық жәдігерлер, сондай-ақ тарихи Пикет және Герб залдарының интерьері ерекше қызығушылық тудырды.
Экскурсия барысында қонақтар музейдің бай қоры арқылы әлемге әйгілі басқа да экспозициялармен танысып, тарихи жәдігерлер мен өнер туындыларының ерекшелігі мен мәнін жоғары бағалады.
Сурет: akorda.kz
Сонымен қатар, мәдени іс-шара барысында мемлекет басшылары арасындағы достық әрі мәдени байланыстар нығайып, халықаралық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға жағдай жасалды.
Сурет: akorda.kz
Эрмитаждағы бұл іс-шара тек мәдени тәжірибе ғана емес, сонымен бірге ТМД елдерінің басшылары үшін тарихи және рухани сабақ алуға мүмкіндік беретін маңызды шара болды.
Сурет: akorda.kz