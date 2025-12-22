#Халық заңгері
Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіз мемлекеттер достастығына (ТМД) мүше елдер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты. , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 16:42 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіз мемлекеттер достастығына (ТМД) мүше елдер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты.

Кездесуге Ресей Президенті Владимир Путин, Армения Премьер-министрі Никол Пашинян, Беларусь Президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров, Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон, Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов және Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев қатысты.

Кездесу барысында ТМД елдері басшылары өңірлік ынтымақтастықтың негізгі бағыттары мен алдағы қадамдарды талқылады. Олар сауда-экономикалық қатынастарды дамыту, мәдени және гуманитарлық байланыстарды нығайту, сондай-ақ қауіпсіздік пен тұрақтылық мәселелерін бірлесіп шешу жолдарын қарастырды.

Сонымен қатар, ұйым аясындағы өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, ортақ шешімдер қабылдауға бағытталған ұсыныстар талқыланды. Шара барысында мемлекет басшылары ТМД елдері арасындағы серіктестікті кеңейтуге және экономикалық даму, цифрлық трансформация, экология және көлік логистикасы сияқты салалардағы бірлескен жобаларды іске асыруға ниет білдірді.

Бұл кездесу ТМД мемлекеттері арасындағы сенімді қарым-қатынасты нығайтуға және өңірлік тұрақтылық пен даму бағыттарын үйлестіруге маңызды мүмкіндік болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
