Ресей ядролық сынақтарға дайындықты бастау мәселесін қарастыруда
Ресей президенті Владимир Путин ядролық қару сынақтарына дайындықты бастау орындылығын зерттеуді тапсырды. Бұл туралы оның баспасөз хатшысы Дмитрий Песков "Россия 1" арнасындағы "Москва. Кремль. Путин" бағдарламасында Павел Зарубинге берген сұхбатында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
РИА Новости агенттігінің жазуынша, өткен аптада Дональд Трамп ядролық қаруды сынау процесін дереу бастау жөнінде бұйрық берген. Ол мұндай шешімін "басқа елдер де дәл осылай жасап жатыр" деп түсіндірген.
Песковтың айтуынша, бұл шешім АҚШ ядролық сынақтарды толық тыйым салу туралы халықаралық міндеттемелерінен шығуды білдіре ме және олар шынымен сынақ өткізбек пе деген сұрақ туғызады.
"Осыған байланысты президент бұл мәселені Ресей Қауіпсіздік кеңесі аясында ведомствоаралық форматта талқылап, ядролық сынақтарға дайындықты бастау қажет пе, әлде қажет емес пе деген нақты қорытындыға келуді тапсырды", – деді Кремль өкілі.
Бұған дейін Песков Путиннің сынақтарға дайындықты бастау туралы нақты бұйрық бермегенін, алдымен мұндай қадамның қаншалықты қажет екенін анықтау керек екенін атап өтті.
Сонымен қатар ол, егер АҚШ немесе басқа мемлекеттер ядролық қаруды сынаса, онда Ресей де айна-қатесіз жауап беруге мәжбүр болатынын ескертті.
