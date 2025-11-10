Канар аралдарында он шақты туристі толқын алып кетті
Испанияға қарасты Канар аралдарының бірі – Тенерифе аралында туристерді алып толқын шайып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиғаның бейнекадрларын El Periodico басылымы жариялады.
Белгілі болғандай, 79 жастағы әйел қаза тапқан, ал тағы 10 адам жарақат алған.
"Биіктігі 4,5 метрге жеткен күшті толқындар Санта-Крус-де-Тенерифе қаласында да байқалды. Табиғаттың тосын мінезінен тағы екі ер адам қаза тапқан. Оқиға алдында Канар аралдарының билігі дауылды ауа райы туралы ескерту жариялаған еді", – делінген мәліметте.
