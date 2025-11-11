Испанияда 3 миллион теңге мен бес бөтелке виски үшін ата-ана 14 жастағы қызын саудаға салған
Испанияда ата-анасы өздерінің 14 жастағы қызын 21 жастағы жігітке 5000 еуро (шамамен 3 миллион теңге) және бес бөтелке вискиге сатқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
El Caso басылымының мәліметінше, бұл қылмыс кездейсоқ әшкереленген. Полиция супермаркет маңында құжатсыз қайыр сұрап жүрген қызды ұстаған, сонда істің мән-жайы ашылған. Тексеру барысында оның "күйеуінің" отбасы қызды мектепке жібермей, көшеде қайыр сұрауға мәжбүрлегені анықталды.
Осы оқиғадан кейін қыздың ата-анасы, "күйеуі" және оның туыстары тұтқындалған.
Дегенмен, жасөспірім өзін құрбан ретінде санамайды. Ол бұл некені өзі саналы түрде қалағанын және ата-анасынан рұқсат беруін сұрағанын айтқан.
Осылайша, бір ай өткен соң барлық күдіктілер босатылған. Қызды өз ата-анасына қайтарып, ал оның "күйеуінің" отбасына онымен байланысуға тыйым салынған.
