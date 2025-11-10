Николя Саркози түрмеден босап шықты
LCI телеарнасының мәліметінше, Саркозиді босатқанымен, оған қатысты бірқатар тыйым салынатын әрекеттер қарастырылған.
"Сот Николя Саркозиді босату туралы өтінішті дұрыс деп санайды және оны сот бақылауымен босатуды бұйырады", делінген хабарламада.
Францияның бұрынғы президенті ел аумағынан шыға алмайтыны, іс бойынша басқа айыпталушылармен араласа алмайтыны және әділет министрі Жеральд Дарманенмен байланысқа түсе алмайтыны да нақтыланады. Егер бұл шарттар орындалмаса, Саркозидың түрмеге қайта тоғытылуы мүмкін.
🔴FRANCE 🇨🇵| Affaire du financement libyen : la cour d’appel de Paris ordonne la remise en liberté de l'ex président Nicolas #Sarkozy qui reste sous contrôle judiciaire. M. Sarkozy est rentré chez lui lundi 10 Nov, vingt jours après avoir été incarcéré à la Prison de la Santé. pic.twitter.com/08EycP0pMu— Nanana365 (@nanana365media) November 10, 2025
BFMTV телеарнасы экс-президенттің адвокаты Кристоф Инреннің сөздерін былайша келтіреді: "Қорғаушы тараптың "келесі қадамы" апелляциялық отырысқа дайындық болады".
Париж қылмыстық соты Саркозиді 2005-2007 жылдар аралығында жасалған қылмыстар бойынша кінәлі деп таныды. Пассивті сыбайлас жемқорлық, сайлау науқанын заңсыз қаржыландыру және Ливия қаражаты ұрлығын жасыру бойынша оған тағылған айыптар алынып тасталды.