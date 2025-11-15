Ақмола облысында 14 жастағы оқушы қызды өлтірген күдікті ұсталды
Ақмола облысы Ынтымақ ауылының тұрғыны 14 жастағы оқушы қызды өлтірді деген күдікпен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, күдіктінің орнын анықтап, ұстау үшін бір тәуліктен аз уақыт кетті.
"Қылмыс жасағаннан кейін ер адам жасырынуға тырысқан, алайда жедел іздеу шаралары нәтижесінде тез арада табылып, ұсталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр", - деп хабарлады полиция департаментінің баспасөз қызметі 2025 жылғы 15 қарашада.
Сотқа дейінгі тергеу аясында болған оқиғаның барлық мән-жайлары анықталады.
Тергеудің барысы полиция департаментінің басшылығының ерекше бақылауында.
"Күдікті заң бойынша қатаң жазаланады. Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық ешқандай ерекшеліксіз, барынша қатаң түрде тоқтатылады, - деді полиция.
