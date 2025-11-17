Ақмола облысындағы 14 жастағы қызды өлтіру оқиғасы: күдікті жапан далада ұсталды
2025 жылғы 17 қарашада полицейлер Ақмола облысында 14 жастағы қызды өлтірді деген күдікке ілінген ер адамды қалай ұстағандарын көрсетті. Оқиға сәті бейнетаспаға таспаланған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құқық қорғау органдары күдіктінің бір тәуліктен аз уақыт ішінде ұсталғанын мәлімдеді. Ол Целиноград ауданының Родина ауылының маңында табылды.
Еске салсақ, Ынтымақ ауылының 14 жастағы тұрғыны пышақ жарақатынан қайтыс болған. Оқиға туралы 15 қарашада белгілі болды.
"Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу іс-шаралары жалғасуда, болған оқиғаның барлық мән-жайлары анықталуда. Тергеу барысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында",- делінген облыстық полиция департаменті мәліметінде.
Ведомство күдікті заңның барлық қатаңдығымен жазаланатынын атап өтті.
