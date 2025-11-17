#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Оқиғалар

Ақмола облысындағы 14 жастағы қызды өлтіру оқиғасы: күдікті жапан далада ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 16:50 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 17 қарашада полицейлер Ақмола облысында 14 жастағы қызды өлтірді деген күдікке ілінген ер адамды қалай ұстағандарын көрсетті. Оқиға сәті бейнетаспаға таспаланған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық қорғау органдары күдіктінің бір тәуліктен аз уақыт ішінде ұсталғанын мәлімдеді. Ол Целиноград ауданының Родина ауылының маңында табылды.

Еске салсақ, Ынтымақ ауылының 14 жастағы тұрғыны пышақ жарақатынан қайтыс болған. Оқиға туралы 15 қарашада белгілі болды.

"Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу іс-шаралары жалғасуда, болған оқиғаның барлық мән-жайлары анықталуда. Тергеу барысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында",- делінген облыстық полиция департаменті мәліметінде.

Ведомство күдікті заңның барлық қатаңдығымен жазаланатынын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда Mellstroy-ға іздеу жарияланды: ҚМА істің мән-жайын ашып көрсетті
16:56, Бүгін
Қазақстанда Mellstroy-ға іздеу жарияланды: ҚМА істің мән-жайын ашып көрсетті
Ақмола облысында 14 жастағы оқушы қызды өлтірген күдікті ұсталды
17:30, 15 қараша 2025
Ақмола облысында 14 жастағы оқушы қызды өлтірген күдікті ұсталды
14 жасар жасөспірімнің зорлануы: Күдікті Жетісу облысындағы тауда ұсталды
18:35, 09 қараша 2023
14 жасар жасөспірімнің зорлануы: Күдікті Жетісу облысындағы тауда ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: