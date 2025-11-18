СҚО-да есірткі тасымалымен айналысқан күдікті ұсталды
Полицейлер Петропавл қаласына аса ірі көлемде есірткі жеткізді деген күдікке ілінген елорданың 35 жастағы тұрғыны басқарған Kia Cerato автокөлігін тоқтатып, күдіктіні ұстады. Көліктің жүк салғышынан төрт түйіншек табылып, тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, сараптама олардың жалпы салмағы 608 грамнан асатын синтетикалық есірткі — альфа пвп және мефедрон екенін анықтады.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.
Күдіктіге 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Бұған дейін Оралда полицейлер есірткі таратқан жас жігітті ұстағаны хабарланған.
