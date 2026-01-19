#Халық заңгері
Құқық

Петропавлда синтетикалық есірткі сатумен айналысқан күдікті ұсталды

19.01.2026 22:06 Сурет: polisia.kz
Петропавлда тұрақты табысы бар 33 жастағы қала тұрғыны уақытша ұстау изоляторына қамалды. Полицейлер оны үшінші қалалық аурухана маңында қылмыс үстінде ұстады. Жеке тінту барысында ер адамның жанынан түсті зат салынған жиырма екі түйіншек тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция мәліметінше, сондай-ақ оның көрсетуі бойынша жасырын орыннан тағы үш түйіншек табылды.

"Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы шамамен 25 грамды құрайтын α-PvP синтетикалық есірткісі болып шықты. Ер адам 2025 жылдың қараша айынан бері есірткі сатуымен айналысқан", делінген хабарламада.

Психотроптық заттарды аса ірі мөлшерде заңсыз айналымға жібергені үшін оған 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы ықтимал. 

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Петропавлда есірткі сатты деген күдікпен елордалық жастар ұсталды
18:50, 28 қараша 2025
Петропавлда есірткі сатты деген күдікпен елордалық жастар ұсталды
Полиция есірткі сатумен айналысқан шымкенттікті құрықтады
13:54, 03 қазан 2024
Полиция есірткі сатумен айналысқан шымкенттікті құрықтады
Қызылордада бірнеше дүкенге ұрлыққа түскен екі адам ұсталды
10:09, 03 мамыр 2023
Қызылордада бірнеше дүкенге ұрлыққа түскен екі адам ұсталды
