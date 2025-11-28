Петропавлда есірткі сатты деген күдікпен елордалық жастар ұсталды
Сараптама көрсеткендей, бұл жалпы салмағы 84 грамнан асатын α-PvP атауымен белгілі синтетикалық психотроптық зат болып шықты.
Күдіктілерге 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Аталған факті бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Жігіт қамауға алынды, ал оның серіктесіне "келіп, көріну тұру міндеттемесі" түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
СҚО ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы соңғы кезде бойынша қылмыстық істерде сирек кездесетінін атап өтті. Жыл басынан бері облыс бойынша тәртіп сақшылары 56 жасырын қойып кетушіні ұстады, оның 40-ы қаладан тыс жердікі.
Полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерде таратылатын жеңіл табыс уәделеріне алданып қалмауды қатаң ескертеді. Есірткі айналымы арналарының жолын кесу — полицияның негізгі міндеттерінің бірі.
Бұған дейін Ақтауда аса ірі мөлшердегі психотроптық затты сақтап, тасымалдаған азамат жеті жылға сотталған болатын.