#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
516.86
598.68
6.58
Құқық

Петропавлда есірткі сатты деген күдікпен елордалық жастар ұсталды

Есірткі, Петропавл, сату, елордалық жастар , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 18:50 Сурет: polisia.kz
Петропавлда полицейлер Астанадан келген 18 жастағы жігіт пен 17 жастағы қызды ұстады. Тінту барысында тәртіп сақшылары изолентамен оралған, ұнтақ тәрізді зат салынған үш түйіншек тәркіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сараптама көрсеткендей, бұл жалпы салмағы 84 грамнан асатын α-PvP атауымен белгілі синтетикалық психотроптық зат болып шықты.

Күдіктілерге 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Аталған факті бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Жігіт қамауға алынды, ал оның серіктесіне "келіп, көріну тұру міндеттемесі" түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

СҚО ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы соңғы кезде бойынша қылмыстық істерде сирек кездесетінін атап өтті. Жыл басынан бері облыс бойынша тәртіп сақшылары 56 жасырын қойып кетушіні ұстады, оның 40-ы қаладан тыс жердікі.

Полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерде таратылатын жеңіл табыс уәделеріне алданып қалмауды қатаң ескертеді. Есірткі айналымы арналарының жолын кесу — полицияның негізгі міндеттерінің бірі.

Бұған дейін Ақтауда аса ірі мөлшердегі психотроптық затты сақтап, тасымалдаған азамат жеті жылға сотталған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Абай облысында полицейлер есірткі жасырып кетуші екі жас жігітті ұстады
19:57, 11 шілде 2024
Абай облысында полицейлер есірткі жасырып кетуші екі жас жігітті ұстады
Ұлытау облысының полицейлері колледж студентінен есірткі тәркіледі
23:25, 31 қаңтар 2023
Ұлытау облысының полицейлері колледж студентінен есірткі тәркіледі
Есірткі сатумен айналысады деген күдікпен шымкенттік әйел ұсталды
18:51, 30 қараша 2023
Есірткі сатумен айналысады деген күдікпен шымкенттік әйел ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: