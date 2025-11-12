#Халық заңгері
Әлем

Мысырда болған жол апатында туристер қаза тапты

Мысырда туристік автобустың қатысуымен қорқынышты жол апаты болды. Экскурсиялық автобус Хургада қаласынан елдің басты көрікті жерлері – Каир мен Гиза пирамидаларына бағыт алған., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 09:13 Сурет: pexels
Мысырда туристік автобустың қатысуымен қорқынышты жол апаты болды. Экскурсиялық автобус Хургада қаласынан елдің басты көрікті жерлері – Каир мен Гиза пирамидаларына бағыт алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Cairo24 порталының мәліметінше, оқиға кезінде автобуста 27 Ресей азаматы, Литваның 2 тұрғыны, Финляндияның 7 азаматы және 3 мысырлық болған. Оқиға орнында екі адам – Ресейден келген қыз және автобус жүргізушісі қаза тапқан.

Жол апаты Хургададан Рас-Гарибке дейінгі тасжолда, Қызыл теңіз провинциясының солтүстігінде болған. Апатқа ұшыраған автобус экскурсиялық топты тасымалдап келе жатқан.

Зардап шеккен туристерге қажетті көмек көрсетілуде – олардың бір бөлігі медициналық тексерістен кейін қонақүйлеріне қайтарылды.

Барлық зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілуде. Жарақат алғандар жеткізілген Рас-Гарибтің орталық ауруханасында төтенше жағдай режимі енгізілді.

Бұған дейін Пәкістанда талибтер сот ғимараты маңында болған теракт үшін жауапкершілікті өз мойнына алғаны хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
