Мысырда болған жол апатында туристер қаза тапты
Cairo24 порталының мәліметінше, оқиға кезінде автобуста 27 Ресей азаматы, Литваның 2 тұрғыны, Финляндияның 7 азаматы және 3 мысырлық болған. Оқиға орнында екі адам – Ресейден келген қыз және автобус жүргізушісі қаза тапқан.
Жол апаты Хургададан Рас-Гарибке дейінгі тасжолда, Қызыл теңіз провинциясының солтүстігінде болған. Апатқа ұшыраған автобус экскурсиялық топты тасымалдап келе жатқан.
Зардап шеккен туристерге қажетті көмек көрсетілуде – олардың бір бөлігі медициналық тексерістен кейін қонақүйлеріне қайтарылды.
Барлық зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілуде. Жарақат алғандар жеткізілген Рас-Гарибтің орталық ауруханасында төтенше жағдай режимі енгізілді.
