Пәкістандағы теракт үшін жауапкершілікті талибтер өз мойнына алды
CBC дерегінше, Пәкістан астанасында болған жарылыс салдарынан 12 адам қаза тапқан.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға Исламабадтың аудандық сотына кіреберіс маңында болған. Бұл жерде әдетте сот процесіне қатысушылар көп жиналатын. Полицияның мәліметінше, жарылыс сот ғимаратының жанында тұрған автокөлікте болған.
"Зардап шеккендер арасында арызданушылар мен адвокаттар бар. Жарылыстан кейін сот ғимараты босатылды. Іште болғандар артқы есік арқылы эвакуацияланды, ал сот отырыстары уақытша тоқтатылды", – делінген хабарламада.
Пәкістандық "Талибан" қозғалысынан бөлініп шыққан "Джамаат-уль-Ахрар" тобы шабуыл үшін жауапкершілікті өз мойнына алғанын журналистерге ұйым жетекшісі Омар Мукарам Хорасани мәлімдеді. Алайда ұйымның ықпалды командирі Сарбакаф Мохманд бұл айыптауларды жоққа шығарған.
"Ахрар" тобы 2022 жылы ұйым басшысы Ауғанстандағы жарылыстан қаза тапқаннан кейін Пәкістандық "Талибан" қозғалысынан бөлініп шыққан. Ол Ауғанстандағы "Талибан" қозғалысынан тәуелсіз әрекет етеді, бірақ онымен одақтық байланыста.
Бұған дейін "Джамаат-уль-Ахрар" тобы ауқымы жағынан кішігірім шабуылдар жасаған, алайда енді Исламабадтағы теракт Пәкістан үкіметінің жағдайын одан әрі қиындатуы мүмкін деп болжануда.
