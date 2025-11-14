#Халық заңгері
Әлем

Биологтар миы бүкіл денесіне таралған теңіз жануарын анықтады

Ғалымдар теңіз кірпілерінің бүкіл денеге таралған ми сияқты жұмыс істейтін ерекше күрделі жүйке жүйесіне ие екенін анықтады. Олардың жүйке жүйесі омыртқалылардың миына ұқсас, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 09:36 Сурет: pexels
Ғалымдар теңіз кірпілерінің бүкіл денеге таралған ми сияқты жұмыс істейтін ерекше күрделі жүйке жүйесіне ие екенін анықтады. Олардың жүйке жүйесі омыртқалылардың миына ұқсас, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Galaxy мәліметінше, көптеген жануарлардан айырмашылығы — миы мен орталық жүйке жүйесі бастың аймағында орналасатындарға қарағанда — теңіз кірпілері бұл схемаға сәйкес келмейді.

Ғалымдар бөліскен деректерге қарағанда, дернәсіл кезеңінде теңіз кірпілері адамдарға ұқсас екіжақты симметрияға ие болады. Ал олардың жетілуі барысында денелерінде бүкіл денеге таралатын бес қырлы радиалды симметрия қалыптасады.

Зерттеушілердің айтуынша, теңіз кірпілерінде дәстүрлі орталықтанған ми емес, "дене бойына таралған ми" деп сипаттауға болатын құрылым бар. Ашылған ең таңғаларлық жайттардың бірі — бұл жануарлардың денесінің барлық бөлігінде нейрондардың әртүрлі түрлері табылғаны.

Сонымен қатар зерттеушілер омыртқалылардағы ми функцияларына жауапты гендердің теңіз кірпілерінің жүйке жүйесінде де белсенді екенін анықтаған. Бұл олардың арасында эволюциялық байланыстың бар екенін көрсетеді.

Бұған дейін ғалымдар адамдарда жасырын "жетінші сезімнің" барын да анықтаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
