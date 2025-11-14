Биологтар миы бүкіл денесіне таралған теңіз жануарын анықтады
Daily Galaxy мәліметінше, көптеген жануарлардан айырмашылығы — миы мен орталық жүйке жүйесі бастың аймағында орналасатындарға қарағанда — теңіз кірпілері бұл схемаға сәйкес келмейді.
Ғалымдар бөліскен деректерге қарағанда, дернәсіл кезеңінде теңіз кірпілері адамдарға ұқсас екіжақты симметрияға ие болады. Ал олардың жетілуі барысында денелерінде бүкіл денеге таралатын бес қырлы радиалды симметрия қалыптасады.
Зерттеушілердің айтуынша, теңіз кірпілерінде дәстүрлі орталықтанған ми емес, "дене бойына таралған ми" деп сипаттауға болатын құрылым бар. Ашылған ең таңғаларлық жайттардың бірі — бұл жануарлардың денесінің барлық бөлігінде нейрондардың әртүрлі түрлері табылғаны.
Сонымен қатар зерттеушілер омыртқалылардағы ми функцияларына жауапты гендердің теңіз кірпілерінің жүйке жүйесінде де белсенді екенін анықтаған. Бұл олардың арасында эволюциялық байланыстың бар екенін көрсетеді.
Бұған дейін ғалымдар адамдарда жасырын "жетінші сезімнің" барын да анықтаған болатын.