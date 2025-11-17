#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Әлем

Атыс па, әлде нөсердің салдары ма: Конгода мыс шахтасы опырылып, отыз шақты жұмысшы қаза тапты

Атыс па, әлде нөсердің салдары ма: Конгода мыс шахтасы опырылып, отыз шақты жұмысшы қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 10:54 Сурет: бейнежазба скриншоты
Конго Демократиялық Республикасының оңтүстік-шығысындағы мыс кеніші опырылып, 32 адам көз жұмды. Қаза тапқандардың барлығы заңсыз кен қазушылар болуы мүмкін. Құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатқандықтан, құрбандар саны артуы ықтимал, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шетелдік БАҚ-тың мәліметінше, құлау Лоалаба провинциясындағы нөсер жаңбырдан болған жер көшкініне байланысты орын алған.

Ал кеншілер қауымдастығы басқа деректерді келтіріп, 49 адамның қаза болғанын және ондаған адамның із-түссіз жоғалғанын мәлімдеді.

Кейбір басылымдар кеніштегі қайғылы оқиғаға өнеркәсіптік аймақтың қаруланған күзеті мен кеншілер арасындағы қақтығыс себеп болған болуы мүмкін деп жазады. Жұмысшыларды таратуға әрекет жасаған кезде күзет қызметкерлері оқ атқан. Таратылған ақпаратқа қарағанда, атыстан кейін қолдан жасалған көпір құлап, соның әсерінен қауіпті көшкін басталған. Қауіпсіздік қызметі мен шахтерлер арасындағы жанжалдың егжей-тегжейі жарияланған жоқ.

Бұған дейін Пәкістандағы теракт үшін жауапкершілікті талибтер өз мойнына алғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
