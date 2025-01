Конгода қарулы қақтығыс кезінде 17 адам қаза тапты

Бұл туралы Гома қалалық ауруханаларына сілтеме жасай отырып, France24 жазды.

Гома дәрігерлері қала тұрғындарын зардап шеккендерді құтқару үшін қан тапсыруға шақырады.

Гома қаласы – 2 миллион халқы бар Солтүстік Киву провинциясының әкімшілік орталығы.

#BREAKING #DRCongo At least 17 people have died, and over 360 are injured in Goma, eastern DR Congo, amid clashes between government forces and rebels, reports Agence France-Presse.



DRC authorities and UN peacekeepers accuse Rwanda of supporting the rebels, urging troop… pic.twitter.com/TEQ1kTVso5