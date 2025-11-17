#Халық заңгері
Әлем

Мәскеудегі 7 жастағы баланың өлімі жайлы тың деректер жарияланды

Мәскеудегі 7 жастағы баланың өлімі жайлы тың деректер жарияланды
17.11.2025 11:09
Мәскеудегі Голянов тоғанынан өлі күйінде табылған баланың қалған дене бөлшектері қала маңындағы Балашихадан табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Известия" басылымының жазуынша, баланы есірткіге мас күйде болған ер адам өлтірген. Болжам бойынша, күдікті – анасының бірге тұратын адамы. Сондай-ақ, баланың 31 жастағы анасы күдіктіге қылмыс жасауға көмектескен болуы мүмкін.

Оқиғаға қатысты Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 105-бабы ("Кісі өлтіру") бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тәртіп сақшылары мәйіттің жолдорбаға салынып тасымалданғанын мәлімдеді.

Бұған дейін 2025 жылдың 16 қарашасында Мәскеуде тоғаннан жылтырға оралған бала денесінің бөлшектері табылғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Түркістан облысында дәретханада өлі күйінде табылған бүлдіршіннің өлімі туралы жаңа деректер ашылды
12:09, 21 тамыз 2024
Түркістан облысында дәретханада өлі күйінде табылған бүлдіршіннің өлімі туралы жаңа деректер ашылды
Мәскеуде тоғаннан 7-10 жас аралығындағы баланың бөлшектелген денесі табылды
17:13, 16 қараша 2025
Мәскеуде тоғаннан 7-10 жас аралығындағы баланың бөлшектелген денесі табылды
Сағынтаевтың бұрынғы күйеу баласы өзіне қол жұмсады
09:06, 16 наурыз 2024
Сағынтаевтың бұрынғы күйеу баласы өзіне қол жұмсады
