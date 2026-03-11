#Референдум-2026
Қоғам

Мал іздеуге шығып, оралмаған: Павлодар облысында шопан өлі күйінде табылды

Мал іздеуге шығып, оралмаған: Павлодар облысында шопан өлі күйінде табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 18:31 Сурет: freepik
Павлодар облысында шаруа қожалығының қызметкері өлі күйінде табылды. 2026 жылғы 11 наурыз күні таңертең бұған дейін жылқымен мал іздеуге шыққан ер адам далада жансыз күйінде табылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Павлодар-онлайн" басылымының мәліметінше, қайғылы оқиға Баянауыл ауданындағы далада болған.

Ауыл тұрғынының қаза тапқанын облыстық төтенше жағдайлар департаменті растады.

"11 наурыз күні таңертең іздестіру жұмыстары барысында Баянауыл ауданы Майкөбе ауылынан 10 шақырым жерде, фермаға шамамен 2 шақырым қалғанда, ТЖД құтқарушылары мен аудандық ТЖ бөлімінің қызметкерлері 1980 жылы туған ер адамды өмір белгілерінсіз тапты", – деп хабарлады департамент.

Шаруа қожалығының қызметкері 10 наурыз күні шамамен сағат 14:00-де жылқымен мал іздеуге шыққан.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Наурыздағы ҰБТ: бірінші аптадағы ең жоғары нәтиже – 136 балл
19:05, Бүгін
Наурыздағы ҰБТ: бірінші аптадағы ең жоғары нәтиже – 136 балл
Павлодар облысында жоғалған балықшының денесі табылды
16:52, 19 ақпан 2024
Павлодар облысында жоғалған балықшының денесі табылды
Маңғыстау облысында тұрғыны өз үйінің ауласында өлі күйінде табылды
18:28, 20 қаңтар 2026
Маңғыстау облысында тұрғыны өз үйінің ауласында өлі күйінде табылды
