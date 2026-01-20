Маңғыстау облысында тұрғыны өз үйінің ауласында өлі күйінде табылды
Маңғыстау облысы Шетпе ауылының бір жеке үй аумағындағы шаруашылық құрылыста 42 жастағы ер адам өлі күйінде табылды, мәйіттің жанында атыс қаруы жатқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
Lada.kz сайтының мәліметінше, қайтыс болған адам жұмыссыз болған.
"Шақырту бүгін, 20 қаңтар күні түсті. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиға орнына жұмыс істеп жатыр. Болжам бойынша оқиға – өз-өзіне қол жұмсау, тергеу жүргізіліп жатыр", - деді облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Тергеудің мүддесіне байланысты басқа ақпарат жарияланбайды.
