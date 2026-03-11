#Референдум-2026
Қоғам

Наурыздағы ҰБТ: бірінші аптадағы ең жоғары нәтиже – 136 балл

Наурыздағы ҰБТ: бірінші аптадағы ең жоғары нәтиже – 136 балл 11.03.2026 19:05
2026 жылғы 2 наурызда басталған ҰБТ-ны бүгінге дейін 31 мыңнан астам адам өтті. Талапкерлердің 63%-ы тестілеуді қазақ тілінде, 37%-ы орыс тілінде және 74 адам ағылшын тілінде тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, бірінші аптаның қорытындысы бойынша талапкерлердің 57,7%-ы шекті балл жинады. Бес пән бойынша орташа балл 56,5 балды құрады. Ең жоғары нәтиже – 136 балл.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқуға түсушілер үшін қолайлы жағдай жасаудың арқасында ҰБТ-ға 101 талапкер қатысқанын айта кеткен жөн.

Талапкерлердің тест тапсырмаларының мазмұны бойынша тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға беру құқығы бар. Техникалық себептер бойынша апелляция тікелей тестілеу кезінде қабылданады. Нәтижелері бар сертификаттар апелляция қарастырылғаннан кейін жеке кабинеттерде қолжетімді болады.

ҰБТ-ны өткізудің бірінші аптасында 56 ереже бұзушылық анықталды. 36 талапкер смартфондарды, шпаргалкаларды және басқа да тыйым салынған заттарды алып кірмек болғаны үшін тестілеуден шеттетілді. Тағы 20 адам тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан шығарылды, олардың нәтижелері жойылды. Өзге адамдардың орнына кіру фактілері анықталған жоқ", - деп хабарлады ведомство.

2026 жылғы ҰБТ аяқталғаннан кейін күнтізбелік жылдың 31 қазанына дейін бейнежазбаларға талдау жүргізіледі. Тыйым салынған заттарды пайдалану немесе ережелерді бұзу фактілері анықталған жағдайда ҰБТ нәтижелері жойылады.

Еске салайық, тестілеуге қатысуға 184 мыңға жуық өтініш келіп түсті.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ҰБТ-ның алғашқы аптасы: талапкерлердің 24%-ы шекті балл жинай алмады
23:30, 26 мамыр 2023
23:30, 26 мамыр 2023
ҰБТ-ның алғашқы аптасы: талапкерлердің 24%-ы шекті балл жинай алмады
Наурыз ҰБТ-сы аяқталды: талапкерлердің 75%-ға жуығы шекті балл жинады
17:22, 01 сәуір 2024
17:22, 01 сәуір 2024
Наурыз ҰБТ-сы аяқталды: талапкерлердің 75%-ға жуығы шекті балл жинады
ҰБТ-ның аралық нәтижеcі: 32 талапкер смартфон мен шпаргалканың кесірінен тест тапсыра алмай қалды
17:10, 24 мамыр 2024
17:10, 24 мамыр 2024
ҰБТ-ның аралық нәтижеcі: 32 талапкер смартфон мен шпаргалканың кесірінен тест тапсыра алмай қалды
Оқи отырыңыз
Вторая ракетка мира опубликовал пост после победы над бразильцем в Индиан-Уэллсе
23:35, Бүгін
Вторая ракетка мира опубликовал пост после победы над бразильцем в Индиан-Уэллсе
"Просто офигенный": Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
23:04, Бүгін
"Просто офигенный": Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
Клуб Михайлиса и Орехова стал обладателем Кубка Континента в КХЛ
22:34, Бүгін
Клуб Михайлиса и Орехова стал обладателем Кубка Континента в КХЛ
Топовый казахстанский клуб получил трансферный бан от ФИФА
22:02, Бүгін
Топовый казахстанский клуб получил трансферный бан от ФИФА
