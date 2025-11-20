#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Әлем

Дональд Трамп Роналдуға дән риза болды

Кездесу, видео, Дональд Трамп, Криштиану Роналду, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 17:58 Сурет: Instagram/cristiano
АҚШ-тың 79 жастағы президенті Дональд Трамп жасанды интеллектінің көмегімен жасалған Португалия мен Сауд Арабиясының әл‑Насыр командасының шабуылшысы Криштиану Роналдудың видеосын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Видеода Трамп әйгілі спортшымен кездесіп, өз эмоцияларымен бөліседі.

"Роналду - керемет адам. Онымен Ақ үйде кездескеніме қуаныштымын. Өте ақылды, тамаша жан!" Дональд Трамп

Бірнеше күн бұрын Роналду Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бен Салманның сапарына орай ұйымдастырылған Ақ үйдегі салтанатты кешкі астың арнайы қонақтарының бірі болды.

Әлемдегі ең мықты футболшылардың бірі және АҚШ-тың 47-ші президенті, тіпті сопақша кабинетте  бірге суретке түсті. Кейінірек Роналду Трампқа өзін қабылдағаны үшін алғыс айтты.

Айта кетсек, салтанатты кешкі ас кезінде Трамп Криштиану Роналдудың кіші ұлы Барронға ықпал еткенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Әл-Насыр" Криштиану Роналдудың ұлымен келісімшартқа отырды
21:22, 20 қазан 2023
"Әл-Насыр" Криштиану Роналдудың ұлымен келісімшартқа отырды
Дональд Трамп қамауға алынды
00:34, 05 сәуір 2023
Дональд Трамп қамауға алынды
Дональд Трамп АҚШ-тың президенті ретінде өз қызметіне кірісті
22:31, 20 қаңтар 2025
Дональд Трамп АҚШ-тың президенті ретінде өз қызметіне кірісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: