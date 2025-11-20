Дональд Трамп Роналдуға дән риза болды
АҚШ-тың 79 жастағы президенті Дональд Трамп жасанды интеллектінің көмегімен жасалған Португалия мен Сауд Арабиясының әл‑Насыр командасының шабуылшысы Криштиану Роналдудың видеосын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Видеода Трамп әйгілі спортшымен кездесіп, өз эмоцияларымен бөліседі.
"Роналду - керемет адам. Онымен Ақ үйде кездескеніме қуаныштымын. Өте ақылды, тамаша жан!" Дональд Трамп
Бірнеше күн бұрын Роналду Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бен Салманның сапарына орай ұйымдастырылған Ақ үйдегі салтанатты кешкі астың арнайы қонақтарының бірі болды.
Әлемдегі ең мықты футболшылардың бірі және АҚШ-тың 47-ші президенті, тіпті сопақша кабинетте бірге суретке түсті. Кейінірек Роналду Трампқа өзін қабылдағаны үшін алғыс айтты.
Айта кетсек, салтанатты кешкі ас кезінде Трамп Криштиану Роналдудың кіші ұлы Барронға ықпал еткенін атап өтті.
