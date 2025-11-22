#Халық заңгері
Әлем

Колумбияда теңіз түбінен қазынаға толы кеме табылып, халықаралық дау-дамай бұрқ етті

Кеме, Колумбия, теңіз түбі, қазына, талас, америкалық компания, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.11.2025 09:26 Сурет: Х/mincultura
Колумбия ежелде апатқа ұшыраған Испанияның "Сан-Хосе" әскери кемесіндегі қазынаның бір бөлігін су түбінен алып шықты. Енді олар америкалық компаниямен соттасуға дайындалып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кеме 300 жылдан астам уақыт бұрын апатқа ұшыраған, деп жазады CNN. Сан-Хоседе болған қазына құны миллиардтаған долларға бағаланады.

Колумбиялық ғалымдар роботтардың көмегімен теңіз түбінен алтын монеталарды, фарфор ыдыстар мен зеңбіректі алып шықты. Артефактілер консервациялау процедурасынан өтеді және археологиялық зерттеулерде қолданылады.

Табылған қазынаға қазірдің өзінде талас басталып кетті. Колумбия мен АҚШ-тың Sea Search-Armada атты теңіздегі құтқару компаниясы өзара тартысуда. Колумбия кеменің сынықтарын алғаш рет 2015 жылы тапқандарын мәлімдейді, ал американдықтар оны 1980 жылдардың басында байқағандарын айтады. Америкалық фирма соттасуға дайын. Олар 10 миллиард доллар талап етуде. Бұл - кемедегі бағалы бұйымдардың болжамды құнының жартысына жуығы.

Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны мамонттың тісін тауып алғанын жазғанбыз.

