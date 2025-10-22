#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Қоғам

Солтүстік Қазақстан тұрғыны мамонттың тісін тауып алды

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 10:23 Фото: Zakon.kz
Солтүстік Қазақстан облысының Арықбалық ауылының тұрғыны Александр Колесниченко ерекше олжаға кезіккен. Ер адамның айтуынша, ол мамонттың тісі болуы мүмкін. Өзінің алып табылысын ол аудандық "Айыртау таңы" газетінің редакциясымен бөліскен.

Бейнежазбадағы ер адамның әсерінен оның археологияға қызығушылығы бар екені аңғарылады. Дегенмен бұл жолғы табылған жәдігер оның өзін де таңғалдырған.

Алынған артефакт кәсіби мамандарға – "Ботай" музей-қорығына тапсырылмақ. Ондағы зерттеушілер олжаның нақты жасын және шығу тегін анықтау үшін сараптама жүргізеді.

Айта кетейік, осы уақытта Павлодар облысында да әлеуметтік жобаға байланысты қызықты оқиға белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Солтүстік Қазақстан облысында жеке тұрғын үй өртеніп, үш адам тірідей жанып кетті
21:39, 17 қыркүйек 2025
Солтүстік Қазақстан облысында жеке тұрғын үй өртеніп, үш адам тірідей жанып кетті
Сарыағашта таныс көршісіне сенген тұрғын 8 млн теңгесінен айырылып қалды
14:10, 19 маусым 2023
Сарыағашта таныс көршісіне сенген тұрғын 8 млн теңгесінен айырылып қалды
Солтүстік өңір тұрғындары сирек кездесетін аспандағы құбылыстың куәсі бола алды
09:29, 11 мамыр 2024
Солтүстік өңір тұрғындары сирек кездесетін аспандағы құбылыстың куәсі бола алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: