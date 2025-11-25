#Халық заңгері
Әлем

Таиландта ауруға шалдыққан ана алтын құймаларды байқамай қоқысқа тастап жіберген

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 10:13 Фото: pexels
Таиландта ер адам жалпы құны шамамен 2 млн бат (шамамен 32 млн теңге) тұратын үш алтын құймасының жоғалғанын мәлімдеді. Айтуынша, деменцияға шалдыққан анасы оларды тұрмыстық қоқыспен бірге байқамай тастап жіберген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily News газетінің мәліметінше, әйел бірнеше қапты шатастырып, қателесіп қоқыс шелегіне тастаған. Ол интернетке жариялаған бейнебақылау камерасының жазбасында "құнды жүк" салынған контейнерді қоқыс көлігі алып кеткені көрінеді.

"Деменцияға шалдыққан анам үш алтын құйма салынған пакеттерді байқамай қоқыс шелегіне тастап жіберген", – деді жас жігіт.

Жапа шегуші қоқыс қызметі жұмысшыларынан құймаларды табуға көмектескен жағдайда сыйақы беретінін айтты.

Басылымның жазуынша, әйел полицияға жүгінген, алайда олар нақты қай қоқыс көлігін анықтау өте қиын екенін және қоқыс әлдеқашан өртеліп кетуі мүмкін екенін жеткізген. Отбасы бұл алтын құймалары олардың жалғыз инвестициясы болғанын атап өтті.

Бұған дейін Ресейде қатерлі ісікке қарсы вакцина қолданысқа енгізілгенін жазғанбыз.

