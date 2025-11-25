Таиландта ауруға шалдыққан ана алтын құймаларды байқамай қоқысқа тастап жіберген
Таиландта ер адам жалпы құны шамамен 2 млн бат (шамамен 32 млн теңге) тұратын үш алтын құймасының жоғалғанын мәлімдеді. Айтуынша, деменцияға шалдыққан анасы оларды тұрмыстық қоқыспен бірге байқамай тастап жіберген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Daily News газетінің мәліметінше, әйел бірнеше қапты шатастырып, қателесіп қоқыс шелегіне тастаған. Ол интернетке жариялаған бейнебақылау камерасының жазбасында "құнды жүк" салынған контейнерді қоқыс көлігі алып кеткені көрінеді.
"Деменцияға шалдыққан анам үш алтын құйма салынған пакеттерді байқамай қоқыс шелегіне тастап жіберген", – деді жас жігіт.
Жапа шегуші қоқыс қызметі жұмысшыларынан құймаларды табуға көмектескен жағдайда сыйақы беретінін айтты.
Басылымның жазуынша, әйел полицияға жүгінген, алайда олар нақты қай қоқыс көлігін анықтау өте қиын екенін және қоқыс әлдеқашан өртеліп кетуі мүмкін екенін жеткізген. Отбасы бұл алтын құймалары олардың жалғыз инвестициясы болғанын атап өтті.
