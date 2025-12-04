Таиландта баспанасыз зейнеткер 284 миллион теңгеден аса ұтысқа ие болды
The Thaiger жазғандай, жалғызбасты ер адам ұзақ жылдар бойы көшеде өмір сүріп келген. Оның күндік жалақысы шамамен 350 бат (550 теңге). Дегенмен, 1 желтоқсанда оның өмірі күрт өзгерді.
Таратылған ақпарға сүйенсек, оның жеңісі туралы естіген туыстары дереу оны көруге келген. Олар Сутонға қамқорлық көрсетіп, үйіне алуды ұсынғанымен, ақырында оны кім өз қолына алатыны жөнінде ортақ шешімге келе алмаған. Бұрынғы баспанасыз зейнеткерге әртүрлі банктердің қызметкерлері де келіп, есепшотты дәл өз банктерінен ашуға үгіттеген.
Ал жеңімпаз атанған Сутон әзірге ұтысы туралы ешқандай пікір білдірген жоқ.
