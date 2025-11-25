Ресейде қатерлі ісікке қарсы вакцина қолданысқа енгізілді
Көрші елде аты жаман ауруға қарсы екі екпе жасалған. Бірі - меланома емдеу үшін арналған.
Екіншісі – колоректальды ракқа қарсы пептидтік вакцина.
Жаңа инновациялық препараттар ауыр онкологиялық науқастарға арналған, деп жазады qazaqstan.tv.
Екі вакцина да профилактика немесе аурудың алдын алуға емес, оның дамуын тежеу үшін қолданылады. Екпе алдымен мемлекеттік ауруханаларға таратылады.
Санкцияға дейін белгілі бір бәсекелестер болса, қазір тек өз өнімімізді қолданып, препаратты шығарып отырмыз. Сапасы жақсы, бағасы қолжетімді болуы тиіс. Бастысы қатерлі ісікті емдеуге мүмкіндік береді. Станислав Злотовский, дәрігер
