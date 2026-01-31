Қатерлі Нипах вирусы: Жапония вакцина әзірлеуге кірісті
Зерттеудің алғашқы кезеңдері сәуір айында басталып, Бельгияда өтеді. Бұл туралы жапондық Nikkei басылымы жазады.
Вакцинаны әзірлеумен Токио университетінің озық ғылымдары мен технологияларды зерттеу орталығы айналысады. Ғалымдар жаңа вакцина вирустың алдын алады деп күтеді, бұл дерттің өршуі осы жылдың қаңтарында Үндістанда тағы бір рет тіркелді. Бүгінгі күні Нипах вирусына қарсы мақұлданған және тиімді вакцина жоқтың қасы. Дегенмен бұл реттегі өлім-жітім жоғары деңгейді көрсетуде. Сондықтан бұл жобадан ғылыми қоғамдастық пен денсаулық сақтау мамандары үлкен үміт күтеді.
Нипах вирусы жануарлардан адамға жұғады және аса қауіпті инфекцияларға жатады. Оның табиғи резервуары тропикалық ормандарда кездесетін ірі жемісті жарқанаттар болып саналады. Ауру жүйке жүйесі мен тыныс алу органдарына ауыр зақым келтіруі мүмкін. Егер сынақтар сәтті өтсе, вакцина болашақ індет ошақтары мен жаһандық эпидемиологиялық қауіптердің алдын алудағы маңызды қадам болуы мүмкін.
Бұған дейін жаңадан пайда болған Нипах вирусына қатысты Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі ресми мәлімдеме жасаған болатын.