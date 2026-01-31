#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Ғылым және технология

Қатерлі Нипах вирусы: Жапония вакцина әзірлеуге кірісті

Вирус, Нипах, Жапония, вакцина , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.01.2026 11:58 Сурет: pixabay
Токио университеті әлемдегі ең қауіпті аурулардың бірі - Нипах вирусына қарсы вакцинаның клиникалық сынақтарын жүргізу басталғанын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зерттеудің алғашқы кезеңдері сәуір айында басталып, Бельгияда өтеді. Бұл туралы жапондық Nikkei басылымы жазады.

Вакцинаны әзірлеумен Токио университетінің озық ғылымдары мен технологияларды зерттеу орталығы айналысады. Ғалымдар жаңа вакцина вирустың алдын алады деп күтеді, бұл дерттің өршуі осы жылдың қаңтарында Үндістанда тағы бір рет тіркелді. Бүгінгі күні Нипах вирусына қарсы мақұлданған және тиімді вакцина жоқтың қасы. Дегенмен бұл реттегі өлім-жітім жоғары деңгейді көрсетуде. Сондықтан бұл жобадан ғылыми қоғамдастық пен денсаулық сақтау мамандары үлкен үміт күтеді. 

Нипах вирусы жануарлардан адамға жұғады және аса қауіпті инфекцияларға жатады. Оның табиғи резервуары тропикалық ормандарда кездесетін ірі жемісті жарқанаттар болып саналады. Ауру жүйке жүйесі мен тыныс алу органдарына ауыр зақым келтіруі мүмкін. Егер сынақтар сәтті өтсе, вакцина болашақ індет ошақтары мен жаһандық эпидемиологиялық қауіптердің алдын алудағы маңызды қадам болуы мүмкін.

Бұған дейін жаңадан пайда болған Нипах вирусына қатысты Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі ресми мәлімдеме жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Нипах вирусы: Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі ресми мәлімдеме жасады
12:24, 26 қаңтар 2026
Нипах вирусы: Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі ресми мәлімдеме жасады
Ресейде қатерлі ісікке қарсы вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастады
09:03, 09 шілде 2025
Ресейде қатерлі ісікке қарсы вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастады
Қатерлі ісіктің жасырын симптомы белгілі болды
15:52, 04 маусым 2025
Қатерлі ісіктің жасырын симптомы белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: