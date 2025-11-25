#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Әлем

Әзербайжандық әйелдер автобус тізгіндеу құқығына ие болды

Әзербайжандық әйелдер автобус тізгіндеу құқығына ие болды , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 13:20 Сурет: baku.ws
24 қарашадан бастап Әзербайжанда әйелдер алғаш рет кәсіби түрде жолаушылар автобустарын басқару мүмкіндігіне ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

BAKU.WS мәліметінше, Әзербайжанның Жер үсті көліктері агенттігі "қоғамдық көліктерді басқарушы әйелдердің үлесін арттыруға бағытталған инновациялық бағдарламаны" сәтті жүзеге асырды. Бағдарламаның аясында тек жүргізу техникалық дағдыларына ғана емес, сонымен қатар кәсіби этикаға, жолаушылармен қарым-қатынас психологиясына және маршруттағы қызмет көрсету мәдениетіне де ерекше көңіл бөлінген.

Болашақ жүргізушілерге келесі дағдылар үйретілген:

  • Жолды дұрыс бақылау техникасы;
  • Қалалық тығыз қозғалыста маневр жасау;
  • Қауіпсіздік нормативтеріне сәйкес аялдама мен тұрақ тәртібі;
  • Алдыңғы және артқы паркинг элементтері;
  • Қайтару бұрылысының оңтайлы траекториясын таңдау;
  • Қауіпсіз қашықтықты сақтау.
"Дайындық барысында ерекше назар апаттық жағдайларды алдын алуға және әртүрлі ауа-райы мен жол жағдайларында тәуекелдерді азайтуға аударылды. Соңғы кезеңде әрбір қатысушы арнайы жасалған қалалық маршруттарда автобусты өздігінен жүргізу дағдыларын көрсетті", – делінген жарияланымда.

Бұған дейін Ауғанстанда әйелдерге арналған радиостанция ашылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тасмағамбетовтың орнына ҰҚШҰ-ның жаңа бас хатшысы кім болатыны анықталды
15:04, Бүгін
Тасмағамбетовтың орнына ҰҚШҰ-ның жаңа бас хатшысы кім болатыны анықталды
Үстел теннисі: Қазақстанның ерлер командасы Астанадағы чемпионатта ширек финалға шығу мүмкіндігіне ие болды
20:47, 08 қазан 2024
Үстел теннисі: Қазақстанның ерлер командасы Астанадағы чемпионатта ширек финалға шығу мүмкіндігіне ие болды
АЧ-2024: Жарыс бастала салысымен Қазақстан боксшылары алты медальға таласу құқығына ие болды
17:55, 29 қараша 2024
АЧ-2024: Жарыс бастала салысымен Қазақстан боксшылары алты медальға таласу құқығына ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: