Әзербайжандық әйелдер автобус тізгіндеу құқығына ие болды
Сурет: baku.ws
24 қарашадан бастап Әзербайжанда әйелдер алғаш рет кәсіби түрде жолаушылар автобустарын басқару мүмкіндігіне ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
BAKU.WS мәліметінше, Әзербайжанның Жер үсті көліктері агенттігі "қоғамдық көліктерді басқарушы әйелдердің үлесін арттыруға бағытталған инновациялық бағдарламаны" сәтті жүзеге асырды. Бағдарламаның аясында тек жүргізу техникалық дағдыларына ғана емес, сонымен қатар кәсіби этикаға, жолаушылармен қарым-қатынас психологиясына және маршруттағы қызмет көрсету мәдениетіне де ерекше көңіл бөлінген.
Болашақ жүргізушілерге келесі дағдылар үйретілген:
- Жолды дұрыс бақылау техникасы;
- Қалалық тығыз қозғалыста маневр жасау;
- Қауіпсіздік нормативтеріне сәйкес аялдама мен тұрақ тәртібі;
- Алдыңғы және артқы паркинг элементтері;
- Қайтару бұрылысының оңтайлы траекториясын таңдау;
- Қауіпсіз қашықтықты сақтау.
"Дайындық барысында ерекше назар апаттық жағдайларды алдын алуға және әртүрлі ауа-райы мен жол жағдайларында тәуекелдерді азайтуға аударылды. Соңғы кезеңде әрбір қатысушы арнайы жасалған қалалық маршруттарда автобусты өздігінен жүргізу дағдыларын көрсетті", – делінген жарияланымда.
