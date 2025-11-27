#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Әлем

Гонконгтағы тұрғын кешеніндегі алапат өрт қырық шақты адамның өмірін қиды

Гонконгтағы тұрғын кешеніндегі алапат өрт қырық шақты адамның өмірін қиды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 11:13 Сурет: pixabay
Гонконгтағы Wang Fuk Court тұрғын кешенінде сегіз ғимаратты шарпыған өрт шықты. Біршама тұрғын мен жүзден астам жануар ғимарат ішінде қалып қойған. Әкімшілік басшысы Джон Лидің айтуынша, 36 адам қаза тапқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

South China Morning Post басылымының жазуынша, шамамен 700 адам эвакуацияланып, уақытша орналастыру орталықтарына жеткізілген.

"Джон Ли өрт салдарынан 36 адамның қаза тапқанын, 279 адаммен байланыс орнатылмай жатқанын, 29 адамның ауруханаға жеткізілгенін, олардың жетеуі ауыр халде екенін айтты", – делінген ақпаратта.

Сонымен қатар, ол қаза тапқандардың саны әлі де өсуі мүмкін екенін жасырмады.

Өртті сөндіруге 140-тан астам өрт сөндіру көлігі мен 800-ден аса маман жұмылдырылғаны белгілі болды.

Бұған дейін Нигерияда қарулы қарақшылар 200-ден астам оқушыны ұрлап әкеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда "Нұрлы-Тау" тұрғын үй кешеніндегі өрт сөндірілді
19:41, 05 шілде 2024
Алматыда "Нұрлы-Тау" тұрғын үй кешеніндегі өрт сөндірілді
Мексика түрмесіндегі бүлік жеті адамның өмірін қиды
09:27, 04 тамыз 2025
Мексика түрмесіндегі бүлік жеті адамның өмірін қиды
Шымкенттегі жеке тұрғын үйде алапат өрт шықты
11:22, 09 наурыз 2025
Шымкенттегі жеке тұрғын үйде алапат өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: