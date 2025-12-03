АҚШ-та телефон қуаттағышының жанында ұйықтап қалған бүлдіршінді тоқ соғып, өлім аузынан қалды
People басылымының мәліметінше, ұйқы кезінде баланың мойнындағы металл тізбек телефон қуаттағышы мен төсектің үстінде жатқан ұзартқыш саптама арасын тұйықтап, соның салдарынан оны қатты тоқ соғып, денесі күйіп қалған.
Бала жантүршігерлік ауырсынудан оянып, футболкасының өртеніп жатқанын көрген. Дауыстап көмек шақыра алмаған ол қызған тізбекті мойнынан жұлып алған.
Анасының айтуынша, баласы ұйқыда аунап кетіп, қуаттағыш пен ұзартқыш саптама арасындағы саңылауға абайсызда түсіп қалған.
"Ол тізбекті жұлып алмағанында, тоқ соғуын жалғастыра беретін еді. Яғни ол өз өмірін өзі құтқарып қалды", – дейді анасы.
Тоқ соққаннан кейін баланың мойны, кеудесі және қолдары қатты күйіп қалған. Оған тері трансплантациясы қажет болып, хирургтар теріні басынан, аяқтарынан және табандарынан алған. Оқиға баланың психологиялық жағдайына да әсер еткен.
Отбасы өз оқиғасымен бөлісе отырып, басқа ата-аналарды сақ болуға шақырады.
