#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Әлем

Францияда жасөспірімдер теракт дайындады деген күдікке ілінді

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 13:01 Фото: Zakon.kz
Францияда екі кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталды. Олар Израильге қатысты нысандарда теракт ұйымдастыруды жоспарлады деген айыппен қамауға алынған, деп хабарлайды Zakon.kz.

BFMTV дерегінше, Францияның ішкі қауіпсіздік бас басқармасы (DGSI) күдіктілерді 26 қарашада ұстаған.

Мәліметке қарағанда, жасөспірімдердің бірі - 16 жаста, ол белгісіз мессенджердегі радикалды топтың ықпалына түскен. Оны Страсбург қаласында қамауға алған.

1 желтоқсанда екі жасөспірімге де ресми айып тағылып, сот шешімімен олар қамауда қалдырылды.

Бұған дейін Нигерияда қарулы қарақшылар 200-ден астам оқушыны ұрлап әкеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы облысында экс-полицейлер қыз зорлады деген күдікке ілінді – ПД түсініктемесі
20:48, 17 қараша 2023
Алматы облысында экс-полицейлер қыз зорлады деген күдікке ілінді – ПД түсініктемесі
Павлодар облысында оқушы теракт туралы жалған хабарлама таратты деген күдікке ілінді
19:25, 12 мамыр 2023
Павлодар облысында оқушы теракт туралы жалған хабарлама таратты деген күдікке ілінді
Павел Дуров Францияда тағы бір тергеуге қатысты
10:25, 29 тамыз 2024
Павел Дуров Францияда тағы бір тергеуге қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: