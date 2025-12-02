Францияда жасөспірімдер теракт дайындады деген күдікке ілінді
Францияда екі кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталды. Олар Израильге қатысты нысандарда теракт ұйымдастыруды жоспарлады деген айыппен қамауға алынған, деп хабарлайды Zakon.kz.
BFMTV дерегінше, Францияның ішкі қауіпсіздік бас басқармасы (DGSI) күдіктілерді 26 қарашада ұстаған.
Мәліметке қарағанда, жасөспірімдердің бірі - 16 жаста, ол белгісіз мессенджердегі радикалды топтың ықпалына түскен. Оны Страсбург қаласында қамауға алған.
1 желтоқсанда екі жасөспірімге де ресми айып тағылып, сот шешімімен олар қамауда қалдырылды.
