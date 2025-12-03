Германияда турист басы кесілген әйелдің денесін тауып алған, ал оның үш айлық сәбиі монастырдан табылды
Daily Record басылымының жазуынша, алғашқы табылған жерден 112 шақырым қашықтықта турист әйелдің бүлінген денесіне кезіккен. Сарапшылар оның Эритреядан келген 32 жастағы әйел екенін анықтады.
Марқұмның кім екенін және әртүрлі жерлерден табылған дене бөліктерінің бір адамға тиесілі екенін ДНҚ талдауы мен саусақ іздері бойынша анықтаған. Әйелдің басы әлі күнге дейін табылған жоқ.
Әйел бұрын із-түссіз жоғалды деп есептелмеген. Неміс БАҚ-тарының жазуынша, қолдары табылғаннан кейін полиция оның Бонн қаласындағы босқындар жатақханасын тексерген, бірақ бөлмеден ешқандай күдік тудыратын белгі таппаған.
Тергеу жүріп жатқан кезде Гессен федеральды жеріндегі монастырдан марқұмның үш айлық баласы табылды. Бала мұқият оралған күйінде арбамен қалдырылған, ал жанында аты-жөні мен туған күні жазылған жазба болған.
Осы мәліметтердің арқасында полиция баланың марқұм әйелге тиесілі екенін тез анықтады. Құқық қорғау органдары 41 жастағы әйелдің серіктесін ұстаған, бірақ әзірге ол күдікті ретінде емес, куәгер ретінде қарастырылып отыр.
