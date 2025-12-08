Өзбекстанда той үстінде қайын енесі келінімен қақтығысқа түсе жаздады
Өзбекстанда қайын енесі тойда келінінің сәлем салуы кезінде беймәлім себептермен оған тап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қонақтардың көз алдында орын алған оқиға бейнетаспаға түсіріліп, желіде кеңінен тарады.
Кадрлардан келин-салом дәстүрі кезінде әйел адамның кенеттен бойжеткенге тап беріп, оны бірнеше мәрте көтеруге тырысқанын көруге болады. Дегенмен, күтпеген әрекеттен ене мен келінде жерге құлап түседі. Егде жастағы әйелдің мұндай әрекетке не үшін барғаны түсініксіз.
Өз кезегінде желі қолданышылары өзбек халқында мұндай оғаш дәстүр жоқ екенін айтып, сірәсі әйел "үйде кімнің бастық екенін бірден көрсетпек болды", деп топшалап отыр.
Бұған дейін Жаңа Зеландияда ер адамның құны 20 мың доллар тұратын әшекейді жұтып қойғанын жазғанбыз.
