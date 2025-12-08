#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Әлем

Мальдив аралдарында турист акуланың жемтігіне айнала жаздады

Мальдив аралдарында турист акуланың жемтігіне айнала жаздады , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 12:47 Сурет: pixabay
Мальдив аралдарында демалып жүрген ресейлік турист жыртқыш балықтың шабуылына тап болып, саусағынан айрыла жаздады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Telegram-дағы "112" арнасының жазуынша, ұйымдастырушылар туристерді арнайы белгіленген жерге алып барып, олар мұхитта акуламен бірге жүзіп, әлеуметтік желілерге арналған контент түсірмек болған. Олардың айтуынша, "мейірімді" акулалар адамға қауіпсіз, тек белгілі бір ережелерді сақтаса жеткілікті.

Алайда саяхатшылардың бірі шектеуді бұзып, суға сүңгіген кезде саусақтарын ашып жіберген.

Басылым мәліметінше, зардап шеккен әйел тек жеңіл сыдырылған жарақаттармен құтылған. Ал қан сорғалаған қолымен судан шыққанында, өзінің ауырсынуды сезбегенін айтқан. Тіпті әлеуметтік желідегі парақшасында бұл белсенділікті байқап көруді де ұсыныпты.

Бұған дейін Таиланд шетелдіктерге қатысты виза режимін қатаңдатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ДСМ ескертуі: Мальдив аралдарында жұқпалы ауру өршіп тұр
09:14, 30 мамыр 2024
ДСМ ескертуі: Мальдив аралдарында жұқпалы ауру өршіп тұр
Аланья жағалауындағы акула туристерді әбігерге салды
13:23, 23 маусым 2025
Аланья жағалауындағы акула туристерді әбігерге салды
Енді Мальдив аралдары израильдықтар үшін жабық
10:40, 18 сәуір 2025
Енді Мальдив аралдары израильдықтар үшін жабық
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: