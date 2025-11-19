#Халық заңгері
Туризм

Таиланд шетелдіктерге қатысты виза режимін қатаңдатты

19.11.2025 17:39
2025 жылдың қараша айынан бастап Таиландтың визалық және иммиграциялық заңнамасында өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шетелдік туристер енді визаларын тек екі рет қана ұзарта алады: біріншісінде 30 күнге, ал екіншісі тек 7 күнге создыра алады. Бұл 93 мемлекеттен келушілердің жалпы елде болу мерзімін 120-дан 97 күнге дейін шектейді. Ал бастапқыда 30 күндік визасы болған адамдар үшін елде максималды болу мерзімі қазір 67 күнмен шектеледі, деп жазады eurasiabusinessnews.

"Виза-ран" тәжірибесі (бірнеше күн ішінде виза мерзімін немесе елде болу мерзімін қалпына келтіру үшін Таиландқа қайта кіріп-шығу) қатаң тыйымға ұшырады. Бір күнде елге келіп-кетіп, қайта кіруге тыйым салынады, ал "виза-ранды" екі реттен артық жасауға тырысатын адамдардың мүлде елге кіргізбей қою қаупі бар.

Шенеуніктер Таиландқа бірнеше рет визасыз кірген шетелдіктерді тексеруді күшейтіп, заңсыз жұмысқа, киберқылмысқа, адам саудасына және басқа да заңсыз әрекеттерге қатысатындарды анықтауға басымдық беруде.

Депортация тарихына ие немесе алаяқтықпен байланысты шетелдіктерге, әсіресе шекара маңындағы аудандарға қайта кіруге тыйым салынуы мүмкін.

Аталған шаралар туристік визаларды елде ұзақ уақыт болу және заңсыз қызмет үшін заңсыз пайдаланудың алдын алуға бағытталған.

Егер Таиландқа әдеттегі еңбек демалысын өткізу үшін барсаңыз, сіздің қолыңызда 60 күн ішінде кері қайту билеті болады және сәйкесінше, саяхат тарихыңыз таза болса, сондықтан ешқандай бас ауыртусыз сапарыңыздан ләззат ала аласыз. Жаңа ережелер негізінен "визалық алашапқын" санын қысқартуға, 60 күннен артық болуды жоспарлайтын адамдардың елде ұзақ мерзім болу және визаларды пайдалану ережелерін сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған.

2025 жылдың басынан бастап Таиланд билігі визалық жеңілдіктерді теріс пайдаланған 2900-ге жуық адамға елге кіруге тыйым салды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
