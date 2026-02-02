2026 жылғы ақпан айынан бастап қазақстандықтардың өмірінде қандай өзгерістер болады
Мемлекеттік сатып алулар
Сандық теңге мен ҚҚС белгісін пайдалану арқылы мемлекеттік сатып алулар: 2026 жылғы 2 ақпанда пилоттық жоба басталады.
Пилоттық жобаның мақсаты – мемлекеттік сатып алуларға қатысатын тұлғалар үшін салық міндеттемелерін орындауды жеңілдету және тиімділігін арттыру.
Жобаны жүзеге асыру арқылы тапсырыс берушілер мен жеткізушілер арасындағы төлемдердің ашықтығы мен бақылаулығы қамтамасыз етіледі, бюджетке түсімдердің толықтығы мен мерзімділігі айқындалады, салық тәуекелдері азаяды, жасанды схемаларды қолдану мүмкіндігі шектеледі.
Қатысушылар:
- Мемлекеттік кірістер комитеті (КГД);
- Мемлекеттік кірістер органдары (ОГД);
- Мемлекеттік казначейлік комитеті (КГК);
- Ұлттық банк;
- 2 деңгейлі банктер, жобада ерікті қатысатындар;
- Мемлекеттік сатып алуларға қатысушы әлеуетті жеткізушілер;
- Есептік жүйелерді әзірлеушілер.
Қатысу үшін салық төлеуші 2 деңгейлі банктер арқылы сандық теңге есепшотын ашады және төлемді сандық теңгеде растауы қажет. Пилоттық жоба 2026 жылғы 2 ақпаннан 31 желтоқсанға дейін жүргізіледі.
Транспорт және тасымалдау
11 ақпанда навигациялық пломбалар арқылы тауарларды бақылау енгізіледі.
Еуразиялық экономикалық одақ аумағында екі немесе одан да көп елдер арасында тасымалданатын тауарлар үшін навигациялық пломбалар арқылы бақылау 2026 жылғы 11 ақпанда енгізіледі.
Бақылау кезең-кезеңімен автомобиль және теміржол көлігі арқылы тасымалданатын тауарларға, кедендік транзит және экспорт рәсімдерінде, сондай-ақ одаққа мүше мемлекеттер арасындағы саудада қолданылады.
Бизнестің, оның ішінде тасымалдаушылар мен экспедиторлардың, логистика процесін тоқтатпай, заң талаптарын орындауы міндетті.
Авиация техникасына қызмет көрсету
Авиациялық техникаға қызмет көрсету және жөндеу ұйымдарына арналған сертификаттау талаптары жаңартылды. Құжат келесі талаптарды белгілейді:
- Ұйым қызметінің талаптары;
- Өндірістік нысандар;
- Персонал;
- Құрал-жабдықтар мен материалдар;
- Құжаттама;
- Өндірісті жоспарлау;
- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының есеп жазбалары;
- Ұйымның есептілігі (ұшуға жарамдылыққа қатысты);
- Процедуралық нұсқаулықтар;
- Метрологиялық қамтамасыз ету;
- Жарылмайтын бақылау;
- Ақпараттық жүйелер және авиациялық техникадағы ақауларды түзету;
- Техникалық қызмет көрсету сертификаты;
- Сапаны басқару;
- Жөндеу жұмыстарын келісімшарт арқылы беру.
Аэропорт аумағында әуежай қызметіне жатпайтын қызметтерді көрсету ережелері анықталды:
Қызметтерді әуежай операторы немесе келісімшарт арқылы басқа тұлғалар көрсете алады.
Келісімшарттар конкурссыз жасалуы мүмкін, егер соңғы 3 жылда қаржылық есеп бойынша кедергі болмаса, жеткілікті техникалық және операциялық ресурстары болса, логистика жүйесі қызмет көрсетуді тоқтатпай қамтамасыз етсе, персоналда кемінде 3 білікті маман болса. Келісімшарттың мерзімі – 10 жылға дейін.
Табиғи ресурстарды пайдалану
Аз зерттелген аумақтарда қазба байлықтарды барлау және өндіру күшейтілді, соның аясында "Қазба байлықтар және олардың пайдалануы туралы" кодексіне түзетулер енгізілді.
Мұндай аумақтарда жұмыс істейтін лицензиялық тұлғалар геологиялық барлау лицензиясынан стандартты келісімшартқа ауысу құқығына ие.
Бірінші 3 жыл ішінде аумақтың кемінде 30%-ында екі өлшемді сейсмикалық барлау жүргізу; кемінде бір барлау ұңғымасын бұрғылау міндетті.
Егер ірі кен орны табылса, компания ұлттық мұнай-газ компаниясына меншік құқығының кемінде 50%-ын береді.
Алғашқы 3 жыл ішінде лицензияны сату немесе беру мүмкін емес.
Гидрокарбонаттарды өндіруге 1%-дық ғылыми-зерттеу төлемі:
Алдыңғы жылғы өндіріс шығындарының 1%-ы ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға бағытталады.
Қаражат 31 наурызға дейін аударылады.
Жеткізілген қаражат НТС келісімі бойынша ғылыми және ғылыми-техникалық жұмыстарға жұмсалады.
Археология
Қазақстанда Археологиялық жұмыстарға арналған бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйе құрылады:
Барлық тарихи-мәдени мұра объектілері, археологиялық зерттеулерден алынған мәліметтер жинақталады.
Ұлттық археологиялық қызмет құрылып, координация, ғылыми-консультативтік және ақпараттық-аналитикалық қолдау көрсетеді.
Лицензиялау ғылыми-реставрациялық және археологиялық жұмыстарға бөлінеді. Лицензия мерзімі – 5 жыл.
Лицензия алушыларда кемінде бір реставратор немесе ғылыми қызметкер болуы керек, тәжірибесі 5 жылдан кем емес, жоғары білімі мен магистр/доктор/PhD дәрежесі болуы тиіс.
Археологиялық жұмыстар:
Жоспарлы және превентивті (жоспардан тыс) болып бөлінеді.
Барлық жеке табылған археологиялық заттар Қазақстан музейлеріне тапсырылады. Ел бойынша жиналған материалдар үшін Ұлттық депозитарий құрылатын болады.
