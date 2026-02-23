Салық тексерістері: 2026 жылы қандай өзгерістер енгізілді
Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа Салық кодексі күшіне енді. Оған сәйкес салық тексерістерін жүргізу тәртібіне бірқатар өзгерістер енгізілгенін Zakon.kz хабарлайды.
Мемлекеттік кірістер комитеті мәліметінше, басты өзгерістер мыналар:
- Салық тексерістері түрлерге бөлінбей жүргізіледі;
- Тексерулердің негіздері қысқартылып, біріктірілді;
- Тексерулер мерзімін ұзарту қысқартылды: құрылымдық бөлімшелері жоқ заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін – 10 жұмыс күні, құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалар үшін – 20 жұмыс күні;
- Салық тексерісі аяқталғанға дейін талап қою құқығының қолдану мерзімі ұзартылды;
- Тексеру құжаттарын тапсыру тәртібі электронды форматта веб-портал арқылы реттелді (нұсқамаға қатысты емес);
- Салық төлеушінің нұсқамаға шағымданған кезеңінде тексерісті тоқтату тәртібі алынып тасталды;
- Салықтық жүктеме коэффициенті тиісті қызмет түрі бойынша жоғарғы шектің 90%-дан кем емес салық төлеушілерге кешенді тексеру жүргізу құқығы шектелді (аймақ ерекшеліктері ескеріле отырып);
- Микро және шағын кәсіпорындарға тексеріс кезінде құжаттарды ұсыну туралы талап екі реттен көп берілмейді;
- Құжаттарды ұсыну талаптарын орындау мерзімі 10 жұмыс күніне қысқартылды.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Мемлекеттік кірістер комитеті шағын бизнес үшін айыппұлдар мен өсімпелерді есептен шығару тәртібін түсіндірген болатын.
