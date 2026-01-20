#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Қоғам

2026 жылы салық режимін қалай таңдау керек: кәсіпкерлерге маңызды ескерту жасалды

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 09:02 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жаңа Салық кодексі қолданысқа енгізілді. Соның нәтижесінде арнайы салық режимдерінің саны үшке дейін қысқартылды.

Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті қандай салық режимдері қарастырылғанын және қандай жағдайда кәсіпкерлер 2026 жылғы 1 наурызға дейін салық салу режимін таңдау туралы хабарлама тапсыруы қажет екенін түсіндірді.

Жаңа Салық кодексінде келесі үш арнаулы салық режимі көзделген: өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін; оңайлатылған декларация негізіндегі режим; шаруа және фермер қожалықтары үшін.

"Жаңа Салық кодексі аясында арнаулы салық режимдерінің саны қысқартылды, яғни олар үшке дейін оңтайландырылды. Бұған дейін олардың саны жеті болған. Қазіргі таңда үш арнаулы салық режимі қалды. Біріншісі – оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі. Екіншісі – өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнаулы салық режимі. Үшіншісі – шаруа және фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі", — деп атап өтті ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің Арнаулы салық режимдерін әкімшілендіру басқармасының басшысы Ерқанат Шыңберген.

Кәсіпкерлер нені білуі тиіс:

Оңайлатылған декларация негізіндегі АСР

Осы режимді қолдануды жоспарлап отырған салық төлеушілер 2026 жылғы 1 наурызға дейін қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама ұсынуы қажет.

Егер көрсетілген мерзімде хабарлама ұсынылмаса, салық төлеушілер 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап автоматты түрде жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібіне ауыстырылады.

Хабарламаны:

Салық төлеушінің кабинеті (АЖ СӘИЖ жүйесінде "Құжаттарды тапсыру" — "Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама" бөлімі).

"E-Salyq Business" арнайы мобильді қосымшасы арқылы ("Қызмет" — "ЖК салық салу режимін өзгерту" бөлімі).

Қағаз нұсқада орналасқан жері бойынша МКБ арқылы;

Банктердің мобильді қосымшалары арқылы (қазіргі уақытта бұл сервис Kaspi Bank қосымшасында "Мемлекеттік қызметтер" — "ЖК реквизиттері мен салық режимін өзгерту" бөлімінде іске асырылған) беруге болады.

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнаулы салық режиміне көшу

2026 жылғы 1 наурыздан бастап салық органдары 2025 жылы патент негізіндегі АСР немесе арнайы мобильді қосымшасы арқылы АСР қолданған салық төлеушілерді ЖК ретінде есептен автоматты түрде шығарады.

Есептен шығару күні ретінде 2026 жылғы 1 қаңтар танылады, бұл ретте салық төлеушінің есептен шығу туралы өтінішті өз бетінше беру құқығы сақталады.

Егер салық төлеуші қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама тапсырып, өзге режимді таңдаған жағдайда, есептен шығару жүргізілмейді. Бұл ретте өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған АСР қолдана басталған күні ретінде "E-Salyq Business" мобильді қосымшасында алғашқы чек қалыптастырылған күннен танылады.

Шаруа және фермер қожалықтары (ШФҚ) үшін арнаулы салық режиміне көшу

Аталған режимге көшу 2026 жылғы 1 наурызға дейін салық органдары арқылы автоматты түрде жүзеге асырылады және хабарлама тапсыруды талап етпейді.

Бұған дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мамандары "Халық бухгалтері" акциясы аясында 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа Салық кодексінің енгізілуіне байланысты қазақстандықтарды толғандырған ең өзекті сұрақтарға жауап берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Kaspi.kz қосымшасында салық режимін ауыстыру
13:48, 19 қаңтар 2026
Kaspi.kz қосымшасында салық режимін ауыстыру
Жаңа Салық кодексі: бизнес үшін не өзгереді
17:22, 18 шілде 2025
Жаңа Салық кодексі: бизнес үшін не өзгереді
Жеңілдетілген декларация негізіндегі арнаулы салық режимі: 2026 жылғы шарттар
15:17, 15 қаңтар 2026
Жеңілдетілген декларация негізіндегі арнаулы салық режимі: 2026 жылғы шарттар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: