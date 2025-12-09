#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Әлем

Үндістанда жағаға жақын маңнан бес тонналық акула ауланды

Үндістанда жағаға жақын маңнан бес тонналық акула ауланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 13:35 Сурет: pexels
Үндістанда балықшылар салмағы бес тонна, ұзындығы тоғыз метр болатын кит тәрізді акула аулап алды. Ол – әлемдегі ең ірі балық, деп хабарлайды Zakon.kz.

Odisha TV басылымының дерегінше, тоғыз метрлік алып балық 3 желтоқсанда Баласор қаласы маңында теңізге шыққан балық аулау кемесінің торына түскен.

Кит тәрізді акула жағадан шамамен 200 метр қашықтықта ұсталған. Мұндай алып балықты балықшылар өз күштерімен шығара алмағандықтан, оны арнайы арқанмен жағаға тарту үшін шамамен жүз адамның көмегі қажет болған.

Басылым атап өткендей, бұл – аймақта осындай көлемдегі кит тәрізді акуланың алғаш рет ауланғаны. Сирек кездесетін бұл жыртқыштың пайда болуы туристер мен жергілікті тұрғындардың назарын аударып, олар жағажайға олжаны көру және суретке түсіру үшін көптеп жиналған.

Бұған дейін Мальдив аралдарында турист акуланың жемтігіне айнала жаздағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
АҚШ-та жағаға шығып кеткен алып ақ акула жұрттың зәресін алды
10:35, 12 маусым 2025
АҚШ-та жағаға шығып кеткен алып ақ акула жұрттың зәресін алды
"Миллион" деген қошқар рекордтар кітабына енді
19:49, 13 наурыз 2023
"Миллион" деген қошқар рекордтар кітабына енді
Нью-Йорк жағажайында демалушыны акула тістеп алды
15:56, 08 тамыз 2023
Нью-Йорк жағажайында демалушыны акула тістеп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: