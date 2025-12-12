Ален Делонның ұлы әкесінің өсиетінен туған әпкесін шығарып тастауды талап етті
Сурет: Instagram/alainfabiendelon
Марқұм француз актері Ален Делонның кіші ұлы Швейцария сотына жүгініп, әкесінің өсиетінен туған әпкесі Анушканы алып тастауды талап етті, деп хабарлайды Zakon.kz.
31 жастағы Ален-Фабьеннің айтуынша, сот отырысы 2026 жылдың наурызында өтеді. Бұл туралы ол RTL радиосының эфирінде мәлімдеді.
Ален-Фабьен өз шешімін әкесінің когнитивтік қабілеттері 2019 жылы, алғашқы инсульттен кейін, күрт нашарлағаны туралы бірнеше дәрігердің қорытындысымен түсіндірген.
"Ол 2015 жылы жасалған алғашқы өсиетке қарсы емес. Алайда 2022 жылы әкесі Анушканың пайдасына жаңа өсиетке қол қойған кезде ақыл-есі толық болмаған деп есептейді. Сол жылдың өзінде ол өз компаниясындағы 51% акцияны Анушкаға тапсырған", – делінген ақпаратта.
Кіші ұлдың пікірінше, әкесін осындай қадамға итермелеген – Анушка.
Қыркүйек айында ол сот орындаушысы арқылы Анушка мен туған ағасы Энтониге әкесінің екінші өсиетін жою мақсатында сотқа шағым түсіретінін ресми түрде хабарлаған.
Айта кетсек, актер Ален Делон 2024 жылы тамызда 89 жасында дүниеден өтті. Ол 82 жасында актерлік мансабын аяқтағанын жариялаған еді.
