Әлем

Қытай полицейлеріне көліктерді жедел тексеруге арналған ЖИ көзілдірігі берілді

Қытайда полиция қызметкерлері көліктерді лезде тексеру үшін ЖИ жүйесі орнатылған көзілдірік қолдануда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қытайда полиция қызметкерлері көліктерді лезде тексеру үшін ЖИ жүйесі орнатылған көзілдірік қолдануда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл көзілдірік арқылы автокөлікті бар болғаны 1–2 секундта тексеруге болады. Полиция қызметкеріне көлікке бір сәт көз салу жеткілікті, деп жазады Globovision.

Мұндай жоғары жылдамдыққа сандық тұрақтандыру жүйесі бар 12 мегапиксельді кең бұрышты камера мен көзілдіріктің "ақылды" ішкі жүйесінің арқасында қол жеткізілген. Құрылғы сегіз сағатқа дейін үздіксіз жұмыс істеуге арналған, сондай-ақ интернетке қосылмай-ақ мемлекеттік тіркеу нөмірлерін автоматты түрде таниды.

Нөмір анықталғаннан кейін ол бірден полицияның дерекқорларымен салыстырылады.

Нәтижесінде қызметкердің көз алдына мынадай мәліметтер шығарылады:

  • көліктің тіркеуі;
  • техникалық тексеруден өтуі;
  • құқықбұзушылықтардың болуы;
  • өзге де мәртебелер.

Барлық ақпарат көзілдіріктің кіріктірілген экранында қалқымалы хабарламалар түрінде көрсетіледі.

Ал Қырғызстандағы әріптестері анағұрлым қарапайым жағдайда жұмыс істеуде: 15 желтоқсанда олар елдің басты шыршасын жағу кезінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етті.

