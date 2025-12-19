#Халық заңгері
Әлем

Украинаның Жоғарғы Радасы монета атауын өзгертуге келісті

Украинаның Жоғарғы Радасы монета атауын өзгертуге келісті , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 13:18 Сурет: pixabay
Украинаның Жоғарғы Радасы ақша бірлігін қайта атау туралы шешім қабылдады. Енді елдегі "копейки" орнына "шаг" атауы қолданылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Рада депутаты Ярослав Железняк өзінің Telegram-арнасында мәлімдеді.

Тиісті заң жобасына 264 депутат дауыс берді, бір парламентші қарсы болды, үшеуі қалыс қалды.

Украина Ұлттық банкінің мәліметі бойынша айналымда 14 миллиардқа жуық монета бар. Шын мәнінде, алдағы 3-4 жылда тағы бірнеше ондаған миллион жаңа "50 шаг" монеталар шығарылады, содан кейін олардың өндірісі тоқтауы мүмкін.

"Шын мәнінде, монеталар, атауына қарамастан, инфляция және ұлттық валютаның құнсыздануы аясында жақын арада жоғалады...", – деп толықтырды ведомство.

Тиісті бастаманы Украинаның Ұлттық Банкі өткен жылы ұсынған болатын. "Шаг" атауы нақты украин атауын білдіреді.

Бұған дейін Зеленскийдің президенттік сайлауда дауыс беру мүмкіндігіне қатысты мәлімдеме жасағанын жазғанбыз.

