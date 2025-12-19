Украинаның Жоғарғы Радасы монета атауын өзгертуге келісті
Бұл туралы Рада депутаты Ярослав Железняк өзінің Telegram-арнасында мәлімдеді.
Тиісті заң жобасына 264 депутат дауыс берді, бір парламентші қарсы болды, үшеуі қалыс қалды.
Украина Ұлттық банкінің мәліметі бойынша айналымда 14 миллиардқа жуық монета бар. Шын мәнінде, алдағы 3-4 жылда тағы бірнеше ондаған миллион жаңа "50 шаг" монеталар шығарылады, содан кейін олардың өндірісі тоқтауы мүмкін.
"Шын мәнінде, монеталар, атауына қарамастан, инфляция және ұлттық валютаның құнсыздануы аясында жақын арада жоғалады...", – деп толықтырды ведомство.
Тиісті бастаманы Украинаның Ұлттық Банкі өткен жылы ұсынған болатын. "Шаг" атауы нақты украин атауын білдіреді.
