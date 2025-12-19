#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Әлем

Украинадағы президенттік сайлау: Зеленский дауыс беру мүмкіндігіне қатысты мәлімдеме жасады

Зеленский Украинаның жаңа президентін сайлау туралы пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 11:47 Сурет: Владимир Зеленскийдің Telegram-арнасы
Украинада шетелде жүрген азаматтар үшін сайлауда электронды дауыс беру мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Әзірге тек президент сайлауы жоспарлануда, ал парламенттік және жергілікті сайлауларды өткізу мәселесі күн тәртібінде жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Yahoo! дерегіне сәйкес, бұл туралы Украина президенті Владимир Зеленский журналистермен әңгіме барысында айтты.

Атап айтқанда, Зеленскийге соғыс жағдайында сайлау өткізуге қатысты заң жобасын әзірлеу бойынша ілгерілеу бар ма деген сұрақ қойылды. Президент бұл бағытта әзірге жаңалық жоқ екенін жеткізді.

Оның айтуынша, қазіргі таңда тек президент сайлауын өткізу мәселесі ғана қарастырылуда. АҚШ-та Украинадан тек президент сайлауын өткізуді талап еткен, ал парламенттік немесе жергілікті сайлаулар туралы сөз болмаған.

Сонымен қатар, Зеленский украиналықтардың "Дія" қосымшасы немесе басқа да электронды тәсілдер арқылы дауыс беруі мүмкін деген идеяны бұрыннан қолдап келе жатқанын айтты. Бұл әсіресе шетелде жүрген Украина азаматтары үшін өте маңызды екенін атап өтті.

"Мен ковид пандемиясы басталған кезден бері адамдарға онлайн дауыс беру мүмкіндігін беру үшін заңнамалық өзгерістер қажет екенін үнемі қолдап, осы мәселені көтеріп келемін. Алайда әзірге парламент депутаттарымен ортақ келісімге келе алмадық", – деп түйіндеді ол.

Бұған дейін Зеленскийдің сайлау өткізуге дайын екенін және оған қатысатынын мәлімдегенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Польшада президенттік сайлау басталды
10:40, 18 мамыр 2025
Польшада президенттік сайлау басталды
Оңтүстік Кореяда президенттік сайлау өтіп жатыр
12:19, 03 маусым 2025
Оңтүстік Кореяда президенттік сайлау өтіп жатыр
Шетелдегі тоғыз сайлау учаскесінде дауыс беру аяқталды
18:05, 06 қазан 2024
Шетелдегі тоғыз сайлау учаскесінде дауыс беру аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: