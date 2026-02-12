Қазақстанда онлайн дауыс беру жүйесі енгізіле ме
2026 жылғы 12 ақпанда Орталық референдум комиссиясының отырысы кезінде Қазақстанның жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ростислав Коняшкин цифрлық дауыс берудің мүмкіндігі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz
Ростислав Коняшкиннің айтуынша, электронды дауыс беру үшін ең алдымен заңнамалық түзетулер қажет.
"Бұл референдумда электронды дауыс беру, үлкен ықтималдықпен, қарастырылмайды. Уақыт шектеулерін ескерсек, бүкіл сайлау процесінің жұмысын түбегейлі қайта қарастыру қажет: сайлаушылар тізімін жасау және тағы басқа. Осыған байланысты тиісті шешім қабылдау үшін заңнамаға өзгерістер енгізу керек", – деді ол.
Вице-министрдің сөзінше, экономикалық және цифрлық дамуы жоғары дамыған елдер де әлі күнге дейін онлайн-дауысты енгізген жоқ, ол толық та, жартылай та енгізілмеген, дәстүрлі офлайн дауыс беруден бас тарту болмай тұр.
"Мұнда мәселені тек техникалық тұрғыдан емес, дауыс беру процесінің өзінен қарау керек: азамат сайлау учаскесіне келеді – бұл оның ерік білдіруі, сонымен қатар дауыс құпиясына қатысты сұрақтар бар. Ал егер процесс цифрлық форматта өтетін болса, онда логирлеу және басқа да шаралар қажет болады. Яғни бұл тек техникалық ғана емес, заңнамалық және ұйымдастырушылық мәселелер тұрғысынан қаралуы тиіс кешенді жайт", – деп қорытындылады вице-министр.
Айта кетейік, 2026 жылғы 11 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 15 наурыз 2026 жылы республикалық референдум өткізуді бекіткен жарлыққа қол қойды.
