ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі тағайындалды
Бұл туралы бүгін, 2025 жылдың 23 желтоқсанында ҚР Үкіметінің Баспасөз қызметі хабарлады:
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Коняшкин Ростислав Анатольевич жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі қызметіне тағайындалды".
Ростислав Коняшкин – 1989 жылы Тараз қаласында дүниеге келген.
М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін бітірген.
Еңбек жолын 2011 жылы жеке кәсіпорында консультант болып бастаған.
2011-2012 жылдары — "KazTransCom" ERP-Service" ЖШС "Интергаз Орталық Азия" АҚ және "Қазтрансгаз" АҚ кәсіпорындары жобасының консультанты.
2012-2014 жылдары — "Astana Innovations" АҚ-да түрлі қызметтер атқарды.
2014-2015 жылдары — "Ақпараттық талдау орталығы" АҚ Электронды оқытуды дамыту орталығының бас менеджері, жобалық менеджері.
2016 жылы — "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Мемлекеттік қызмет көрсетудің әдіснама департаментінің бас маманы.
2016-2017 жылдары — "Өрлеу" инновациялық технологиялар орталығы" ЖШС жобалар бойынша менеджері.
2017-2019 жылдары — "Транстелеком" АҚ орталық аппаратының "Жобалық менеджерлер, АТ кеңсесі" бағыты бойынша жобалық менеджері.
2019-2020 жылдары — "Tengri Lab" ЖШС жобалық кеңсесінің басшысы.
2020-2021 жылдары — ҚР ЦДИАӨМ Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер комитеті төрағасының орынбасары.
2021-2024 жылдары — "Ұлттық aқпараттық технологиялар" АҚ басқарма төрағасы
2024-2025 жылдары — ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің вице-министрі.
2025 жылдың қазан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі болып жұмыс істеді.