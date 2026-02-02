#Халық заңгері
Қоғам

Бахтияр Мұхаметқалиев ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі болып тағайындалды

Бахтияр Мұхаметқалиев, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, вице-министр , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 19:32 Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Бахтияр Абайұлы Мұхаметқалиев ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 2 ақпанда ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады.

Бахтияр Мұхаметқалиев 1990 жылы 1 шілдеде Алматы облысы Бостандық ауданында дүниеге келген. Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін және С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетін бітірген.

Еңбек жолын 2010 жылы Алматы қаласында "Қазпошта" АҚ-да бас маман болып бастаған.

  • 2010–2020 жылдар аралығында "Қазпошта" АҚ-да бас маманнан АТ-инфрақұрылым жөніндегі атқарушы директор және E-commerce департаментінің директорына дейін түрлі қызметтер атқарған.
  • 2021–2022 жылдары – "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КеАҚ басқарушы директоры.
  • 2022–2023 жылдары – ҚР премьер-министрі кеңсесінің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі.
  • 2023–2025 жылдары – ҚР Үкіметі аппаратының Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі.
  • 2025 жылдың мамыр айынан қазіргі күнге дейін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің "Цифрлық үкіметті қолдау орталығы" ШЖҚ РМК бас директоры болып қызмет атқарды.

Бұған дейін Әсет Ерғалиев қосымша жаңа лауазымды қызметке тағайындалғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
