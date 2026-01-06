Мемлекеттік органдардың ақпараттық қауіпсіздікте қандай бұзушылықтарға жол бергені белгілі болды
Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин 2026 жылғы 6 қаңтарда Үкіметтегі брифингте 2025 жылы мемлекеттік органдардың цифрлық қауіпсіздік саласында жіберген бұзушылықтары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Вице-министр нақты тізімді қазір атай алмайтынын ескертті, бірақ кейбір мысалдарды келтірді.
"Негізгі бұзушылықтар – мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелердің кейбіріне ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығына қосылмаған кезде орын алады. Бұл – аналитикалық орталық, ол барлық жүйенің дұрыс жұмыс істеп жатқанын, мүмкін болатын сәтсіздіктер мен қауіптерді бақылауы тиіс. Сонымен қатар, инфрақұрылым талаптарына сәйкес келмеуі сияқты кейбір ережелердің сақталмауы да бар", – деді Коняшкин.
Ол әрбір мемлекеттік орган өзіне тиесілі ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жеке жауапкершілік атқаратынын атап өтті.
"Өткен жылы бұл жауапкершілік деңгейі бірінші басшыларға дейін көтерілді", – деп еске салды вице-министр.
