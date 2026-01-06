Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі орынбасары мобильді байланыс тарифтерінің өсуіне пікір білдірді
Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин 2026 жылғы 6 қаңтарда Үкіметтегі брифингте Қазақстандағы мобильді операторлар тарифтерінің өсуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер Қазақстанда интернет дамуының алдағы перспективалары жарияланғанына қарамастан, операторлар тарифтерді көтергенін және болашақта баға өсімінің тоқтайтынына кепілдік бар ма екенін сұрады.
Коняшкиннің айтуынша, министрлік телекоммуникация саласындағы тарифтердің реттеушісі емес. Дегенмен ол бірнеше жайтқа назар аудару керек екенін айтты.
"Барлық даму инвестициялық шығындарды талап етеді – бұл шығындарды сол қызметті жүзеге асыратын компаниялар өздері көтереді. Мысалы, 2023 жылдан бастап байланыс операторлары инфрақұрылымға 700 миллиардтан астам теңге инвестиция салды. Қазіргі кезде жаңа стандартқа сәйкес, соның ішінде 5G базалық станциялары белсенді түрде орнатылуда. Мүмкіндік болған жерлерде желілік антенналық құрылымдар орнатылып, "ақ дақтар" жабылып, жылдамдық қазіргі стандарттарға сай келмейтін аймақтардағы мәселе шешілуде", – деді ол.
Коняшкин кей жағдайларда операторлардың тарифті сәйкесінше көтеруге мүмкіндігі бар екенін растады.
"Тарифтерді бақылап, тексеру жүргізуге құзыреті бар уәкілетті орган бар екенін атап өту қажет. Біз, өз тарапымыздан, сала дамуын қамтамасыз ететін драйвер ретінде және байланыс сапасын арттыруға бағытталған мемлекеттік орган ретінде әрекет етеміз, яғни ішкі қызметтер мен пакеттердің бағасын емес, азаматтарға сапалы мобильді байланыс пен интернет қамтамасыз етуіміз қажет", – деп толықтырды вице-министр.
Сонымен қатар ол жеке өз тәжірибесінде өзінің мобильді операторы тарифті көтергені туралы хабарлама алмағанын және қолданатын тарифтік пакет бағасының құны соңғы рет қашан өскені есінде жоқ екенін айтты.
