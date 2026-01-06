#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Қоғам

Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі орынбасары мобильді байланыс тарифтерінің өсуіне пікір білдірді

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 13:21 Фото: pexels
Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин 2026 жылғы 6 қаңтарда Үкіметтегі брифингте Қазақстандағы мобильді операторлар тарифтерінің өсуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер Қазақстанда интернет дамуының алдағы перспективалары жарияланғанына қарамастан, операторлар тарифтерді көтергенін және болашақта баға өсімінің тоқтайтынына кепілдік бар ма екенін сұрады.

Коняшкиннің айтуынша, министрлік телекоммуникация саласындағы тарифтердің реттеушісі емес. Дегенмен ол бірнеше жайтқа назар аудару керек екенін айтты.

"Барлық даму инвестициялық шығындарды талап етеді – бұл шығындарды сол қызметті жүзеге асыратын компаниялар өздері көтереді. Мысалы, 2023 жылдан бастап байланыс операторлары инфрақұрылымға 700 миллиардтан астам теңге инвестиция салды. Қазіргі кезде жаңа стандартқа сәйкес, соның ішінде 5G базалық станциялары белсенді түрде орнатылуда. Мүмкіндік болған жерлерде желілік антенналық құрылымдар орнатылып, "ақ дақтар" жабылып, жылдамдық қазіргі стандарттарға сай келмейтін аймақтардағы мәселе шешілуде", – деді ол.

Коняшкин кей жағдайларда операторлардың тарифті сәйкесінше көтеруге мүмкіндігі бар екенін растады.

"Тарифтерді бақылап, тексеру жүргізуге құзыреті бар уәкілетті орган бар екенін атап өту қажет. Біз, өз тарапымыздан, сала дамуын қамтамасыз ететін драйвер ретінде және байланыс сапасын арттыруға бағытталған мемлекеттік орган ретінде әрекет етеміз, яғни ішкі қызметтер мен пакеттердің бағасын емес, азаматтарға сапалы мобильді байланыс пен интернет қамтамасыз етуіміз қажет", – деп толықтырды вице-министр.

Сонымен қатар ол жеке өз тәжірибесінде өзінің мобильді операторы тарифті көтергені туралы хабарлама алмағанын және қолданатын тарифтік пакет бағасының құны соңғы рет қашан өскені есінде жоқ екенін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда паспорт алу оңайлай түседі
16:24, Бүгін
Қазақстанда паспорт алу оңайлай түседі
ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі тағайындалды
16:43, 23 желтоқсан 2025
ҚР жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі тағайындалды
Ұялы байланыс операторлары тарифтерінің өсуіне цифрлық даму министрлігі түсініктеме берді
15:13, 05 тамыз 2025
Ұялы байланыс операторлары тарифтерінің өсуіне цифрлық даму министрлігі түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: