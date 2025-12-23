Францияда бойжеткенді жыныстық-құлдыққа салғандарға үкім шықты
Le Parisien газетінің мәліметінше, жәбірленушінің адвокаты сотта жасөспірімнің сексуалдық қанау кезінде шамамен 300 рет зорлық-зомбылыққа ұшырағанын мәлімдеген.
Қызға жасалған қорлық 2024 жылдың қазан айының соңынан желтоқсан айының басына дейін жалғасқан. Қылмыстар Бове және Амьен қалаларындағы жалдамалы пәтерлерде орын алған.
Іс материалдарына сәйкес, 37 жастағы Усман Б., 29 жастағы Квентин К., 24 жастағы Амбр М. және 20 жастағы Клара Г. жасөспірімді өз еркіне қарсы ұстап, оған қоқан-лоқы көрсеткен.
Жәбірленуші үйінен қашып кетіп, түнгі клубта Амбрмен танысқан. Оған уақытша баспана ұсынған күдікті қызды оқшаулап, телефонын тартып алған және таныстарымен байланысқа шыққан. Кейін олар бірігіп, жасөспірімді сексуалдық қанауға мәжбүрлей бастаған.
18 желтоқсанда Бове қаласының соты төрт айыпталушының барлығын кінәлі деп таныды. Олардың үшеуіне нақты бас бостандығынан айыру жазасы, ал біреуіне шартты жаза тағайындалды. Ең жоғары жаза алты жыл түрме болды.
Бұған дейін Әзірбайжанда 13 жасар қыздың әпкесінің күйеуінен жүкті болып қалғанын жазғанбыз.